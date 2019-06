Di Marzio: "Il Milan vuole sacrificare Gigio, lui vorrebbe rimanere. Serve l'accordo sulle valutazioni"

Gianluca di Marzio, a “Calciomercato – L’originale”, ha parlato di Donnarumma e del suo futuro: “In questa vicenda ci sono due certezze. Il Milan ha deciso di sacrificare Donnarumma, sia per il FFP ma anche perché non riesce a rinnovargli il contratto in scadenza tra due anni. La seconda certezza è la trattativa con il PSG. Leonardo già da quando aveva deciso di lasciare il Milan aveva fatto capire ai rossoneri che il primo acquisto che avrebbe cercato di fare sarebbe stato proprio quello di Donnarumma. Ora la trattativa è iniziata, si andrà avanti cercando l’accordo sulle valutazioni di Donnarumma e Areola. La volontà di andare via non parte da Gigio che sta aspettando novità dal suo procuratore. Se la trattativa dovesse andare avanti, anche lui si siederà per cercare l’accordo.”