Di Marzio: "Il Napoli pensa di aver fatto il massimo per Lukaku, mentre il Milan gioca con il tempo, prossimi giorni decisivi. Lo United forte su Zirkzee"

E' intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio in merito alle ultime novità riguardanti le mosse dei rossoneri questa estate. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan a Sky Calciomercato - L'Originale riguardante la situazione di Romelu Lukaku.

"Il Napoli pensa di aver fatto il massimo per avere una corsia prioritaria nella testa di Lukaku, ha parlato a lungo con lui però resta da capire come si evolverà la situazione per Victor Osimhen. Il Milan gioca sul tempo, ha bisogno di un attaccante e nei prossimi giorni capiremo se la dirigenza rossonera farà realmente All-in sul belga. Un aggiornamento per Zirkzee, è che lo United è sempre più forte e dalle intenzioni concrete per l'olandese del Bologna".