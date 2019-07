Di Marzio: "Il punto su Veretout: la Fiorentina attende l'offerta"

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della situazione relativa a Jordan Veretout: "Oggi Veretout e il proprio agente hanno incontrato Pradè, direttore sportivo della Fiorentina. E' stata una chiacchierata serena, in cui il francese ha ribadito la propria volontà di lasciare Firenze e in cui lo stesso club ha ribadito la volontà di accontentarlo. Fin quando non arriverà un'offerta congrua al valore del giocatore, però, Veretout andrà regolarmente in ritiro, in attesa che le squadre più interessate, ovvero Milan, Roma e Lione, facciano la giusta offerta".