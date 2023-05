Di Marzio: "In questi giorni il Milan scioglierà le riserve su Kamada. Il giapponese vorrebbe i rossoneri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio parla della trattativa del Milan per Kamada dell'Eintracht Francoforte, in scadenza a giugno: "A proposito di parametri zero, il Milan sceglierà in questi giorni se sciogliere le riserve su Kamada. Lui vorrebbe il Milan, ora il Milan deve decidere se prenderlo visto che la concorrenza è agguerrita".