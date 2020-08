Di Marzio: "La distanza tra il Milan e Ibra non è ampia. Lo svedese non accetta bonus relativi a traguardi o presenze"

Intervenuto durante la trasmissione Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Maldini quest'oggi si è dimostrato ottimista per il rinnovo di Ibrahimovic. Bisogna definire le ultime schermaglie tra le partie, è una questione di 24-48 ore. La distanza non è ampia: Ibrahimovic chiede 7 milioni, mentre il Milan ne offre 6 milioni. Dal Milan restano molto fiduciosi seppur sia un problema relativo all'ingaggio. Ibrahimovic infatti non accetta i bonus relativi alle presenze o altri traguardi, vuole una parte fissa sostanziosa perchè ritiene di meritarla."