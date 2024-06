Di Marzio: "Lo Stoccarda sta per chiudere per Demirovic. L'attaccante piaceva anche al Milan"

Alla continua ricerca di un nuovo attaccante, il Milan nelle scorse settimane avrebbe valutato anche il profilo dell'attaccante classe '98 dell'Augsburg Ermedin Demirovic. 15 gol e 10 assist nell'ultima stagione, il nazionale bosniaco sembrerebbe essere però destinato a rimanere in Bundesliga.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, lo Stoccarda sarebbe ad un passo dal chiudere per Demirovic dopo aver ceduto Serhou Guirassy al Borussia Dortmund. Il ritorno in Champions League non può essere steccato, motivo per il quale la società tedesca avrebbe deciso di puntare su una garanzia come il bosniaco.

In questo caso non si può parlare di rimpianto Milan, anche perché dalle parti di Casa Milan non si è mai neanche pensato di affondare il colpo su Demirovic, visto che la priorità resta sempre e comunque Joshua Zirkzee.