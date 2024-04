Di Marzio: "Lopetegui incontrato più volte ma non da Ibra: non è un nome che scalda la proprietà"

Ieri sera, negli studi di Sky Sport 24 dopo l'anticipo del sabato tra Verona e Udinese, il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto per parlare di chi potrebbe essere il futuro allenatore del Milan. Uno dei candidati principali per sostituire Stefano Pioli, giunto oramai al capolinea, sembra essere lo spagnolo Julen Lopetegui, individuato insieme a un'altra serie di nomi dalla parte tecnica della dirigenza rossonera. Il nome dell'allenatore basco però potrebbe non scaldare Ibrahimovic e in generale il club che cercano un profilo di maggiore appeal.

Queste le parole di Di Marzio su Lopetegui: "Lopetegui è stato sondato e anche incontrato più volte ma non da Ibrahimovic. Piace per la sua metodologia, per il lavoro che fa, si è presentato bene. Di quelli che sono stati sondati è uno che è piaciuto subito perchè non ha detto subito ‘io voglio questo giocatore o quest’altro’, sposerebbe la filosofia del club, avrebbe un contratto di 4 milioni all’anno, ha messo in stand-by il West Ham che gli offre molto di più ed è disposto ad aspettare il Milan anche per un mese. Chi decide sono Cardinale e penso che Ibra avrà un parere fondamentale: non so se questo nome scaldi la proprietà e scaldi Ibra. Se ne parlerà quando ci si incontrerà tutti insieme nei prossimi giorni: la parte tecnica metterà sul tavolo i vari candidati, tra cui Lopetegui. Credo che loro vogliano un profilo di maggiore appeal di Lopetegui".