Di Marzio: "Maldini e Massara vogliono Sanches. Enzo Fernandez, se il Milan chiama..."

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato dei rinnovi di Maldini e Massara e degli obiettivi a centrocampo del Milan: “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti fra RedBird e Massara e Maldini per arrivare all’accordo definitivo. La speranza dei dirigenti del Milan è di fare tutto questo entro settimana e di non dover slittare alla prossima. Vedremo se sarà così, perché permetterà al Milan di tornare ad accelerare su obiettivo che hanno una concorrenza nota, per Botman, e nuova, per Renato Sanches. L’inserimento del PSG ha cambiato le condizioni, il PSG vuole fare un’offerta più alta, c’è una grande rapporto fra Galtier, Campos e il giocatore… Il rischio che il Milan possa perdere Sanches esiste, ma finché ci sarà una possibilità il Milan andrà avanti perché il giocatore è stato individuato come piano A, B e C. Paolo Maldini e Massara vogliono Renato Sanches, tant’è che un altro nome su cui il Milan ha lavorato, che è quello di Enzo Fernandez del River Plate, con Moncada che era stato anche in Argentina a parlare col giocatore, sta aspettando anche lui una chiamata del Milan. Nel frattempo però Benfica e Wolverhampton sono pronti a prenderlo. È da capire se il Milan riuscirà a prendere Renato Sanches o dovrà rivolgersi alle alternative. Ci sono Benfica e Wolverhampton pronte a pagare la clausola, però il giocatore se il Milan chiama…”.