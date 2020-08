Di Marzio: "Milan, accordo con Rebic sul contratto. Ora si tratta con l'Eintracht"

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Ante Rebic da Gianluca Di Marzio su gianlucadimarzio.com: "Primo giorno di raduno per il Milan, mentre la dirigenza rossonera è sempre al lavoro sul mercato. In primo piano c'è sempre la questione legata al rinnovo di Ibrahimovic ma oggi Maldini e Massara hanno anche trovato l'accordo definitivo per Ante Rebic sul contratto futuro. Il Milan ora anche con l'Eintracht Francoforte sta sistemando gli ultimi dettagli affinché il croato diventi presto un giocatore rossonero a tutti gli effetti".