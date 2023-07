Di Marzio: "Milan, Ballo-Touré è molto vicino al Fulham"

Fodé Ballo-Touré, che non è stato convocato da Stefano Pioli per la tournée negli Stati Uniti, è molto vicino al Fulham. A riferirlo è Gianluca Di Marzio su Twitter. Il terzino senegalese è in uscita dal Milan in quanto non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli e nelle ultime settimane è stato cercato anche dal Bologna e dal Nizza.