Di Marzio: "Milan-Chelsea, colloqui in serata e domani per Giroud. Possibile un minimo indennizzo"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sulla trattativa tra il Milan e il Chelsea per Olivier Giroud: "Ci siamo quasi. Ci sono stati dei contatti serrati e continui in serata e proseguiranno nella giornata di domani. La novità è che il Milan sta dialogando con il Chelsea per sbloccare la situazione; probabilmente ci sarà il pagamento di un minimo indennizzo o di un bonus per trovare l'accordo per il trasferimento; forse non più gratis, forse non più a scadenza, ma con un minimo indennizzo. Credo che già domani si potrebbe arrivare ad una possibile soluzione".