Di Marzio - Milan, chiesto Diawara in prestito al Napoli. Gli azzurri vorrebbero monetizzare

Non c'è solo Piatek nel mercato del Milan, si cercano anche pedine a centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, in onda a 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, oggi il club rossonero avrebbe chiesto in prestito Diawara al Napoli. Il regista sta trovando poco spazio con Ancelotti ma gli azzurri, rivela il collega, non hanno accettato la formula. Il club partenopeo vorrebbe monetizzare, con una cifra alla Piatek per intenderci, ma è difficile che il Diavolo voglia sborsare nuovamente simili somme. Nome possibile per giugno. Per l'esterno invece, Leonardo e Maldini continuano a guardarsi intorno, con il nome di Carrasco che resta sempre in cima ai desideri del club.