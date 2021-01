Dopo l'arrivo di Mario Mandzukic, lo spazio al Milan per Lorenzo Colombo è diminuito ulteriormente e per questo il club rossonero ha deciso di mandarlo in prestito alla Cremonese, con il ds Ariedo Braida che ha battuto la concorrenza del Brescia e di altre squadra di Serie B che erano interessate al giovane centravanti milanista. Lo riferisce gianlucadimarzio.com.