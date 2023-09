Di Marzio: "Milan, Daka è il prescelto per l'attacco: offerti due milioni per il prestito"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sul mercato del Milan: "Il Milan continua a provarci per Patson Daka. I contatti infatti per il giocatore del Leicester sono continuati anche nella notte, resta da capire se la trattativa riuscirà per i tempi ristretti. Intanto, il club ha fatto un sondaggio con il Torino per Sanabria.

Come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, il Milan ci prova per Patson Daka, attaccante del Leicester nato nel 1998. Il club è alla ricerca di un giocatore offensivo per Pioli e ha allacciato i contatti per Daka. I rossoneri hanno seguito il giocatore anche durante l'ultima stagione in Premier League. Con la retrocessione degli inglesi in Championship, Daka potrebbe lasciare il Leicester a condizioni favorevoli. Il Milan ha offerto 2 milioni per il prestito del giocatore e 1.8 milioni per l'ingaggio. E' Daka il prescelto, l'unico nodo adesso resta il tempo. La società deve fare in tempo con i documenti visto che si tratta di un extracomunitario.

Intanto, nella giornata di giovedì 31 agosto il Milan ha fatto un sondaggio con il Torino per Sanabria per il prestito. Il club granata forse accetterebbe soltanto la vendita considerando anche il prestito di Origi nell'operazione. Resta quindi da capire la scelta del Milan: continuare su questa via o insistere per Daka in caso di difficoltà".