Di Marzio: "Milan Femminile, dopo Asllani vicina anche Gosja Mesjasz"

Sul proprio sito, Gianluca Di Marzio ha pubblicato questo aggiornamento di mercato sul Milan Femminile: "Continua il calciomercato del Milan Femminile, dopo la conferma di Maurizio Ganz in panchina. Il primo grande colpo - di caratura internazionale - è stata Kosovare Asllani, attaccante svedese dal Real Madrid. Ma i nuovi arrivi non si fermano qui: il club rossonero è ora vicino a Malgorzata "Gosja" Mesjasz, giocatrice polacca. Classe 1997, sa giocare sia come difensore centrale che come centrocampista di interdizione davanti alla difesa. Alta un metro e settantacinque centimetri, è dotata di un buon fisico, oltre che di una buona esperienza internazionale: partita dal campionato polacco, gioca da tre anni in prima serie tedesca, con la maglia di un club che ha fatto la storia come il Turbine Potsdam. Inoltre, ha totalizzato 34 presenze e 3 gol con la nazionale della Polonia.