Di Marzio: "Milan-Gattuso, nessun contatto. Rapporti difficili con Maldini"

Gianluca di Marzio di Sky Sport ha parlato della possibilità che Gattuso torni al Milan: "Non ci sono stati contatti reali tra le parti, anche perchè sappiamo che tra Maldini e Gattuso credo non corra buonissimo sangue. Non ci sono, ad oggi, i presupposti per un ritorno sulla panchina rossonera. In questo domino di panchine, Gattuso è stato cercato dal Genoa, ma ha detto di no. Poi è stato cercato anche ieri dalla Sampdoria con un minimo sondaggio, ma per ora non ci sono le condizioni per andare avanti".