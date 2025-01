Di Marzio: "Milan in pressing su Orsolini. Rossoneri offriranno 20 mln più Okafor più il prestito di Chukwueze"

Il Milan è in forte pressing su Riccardo Orsolini del Bologna, rivela a sopresa Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale: "Il Milan è in pressing su Orsolini. La scorsa settimana ha fatto una prima offerta, 18 milioni più Okafor, rifiutata dal Bologna. Il Milan vuole insistere, vuole arrivare intorno ai 20 più Okafor ed inserire anche il prestito per Chukwueze".