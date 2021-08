Di Marzio: "Milan, incontro in corso per definire Messias"

Dopo aver ricevuto il no del Brest per Faivre il Milan è tornato con forza su Messias del Crotone. In diretta su Sky Sport 24 il giornalista Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sulle trattative tra i due club: "Incontro in corso tra i due club per definire Messias". Secondo il collega di Sky il Milan vorrebbe impostare l'operazione con un prestito con diritto di riscatto.