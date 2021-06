Di Marzio: "Milan, Jovic alternativa a Giroud. Per Tonali mancano solo le firme"

Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’, ha parlato del Milan e delle varie trattative di mercato che i rossoneri hanno in ballo. Di Marzio ha detto: “Il Milan nei prossimi giorni, dopo aver riscattato Tomori, vorrebbe fare un pacchetto unico con il Chelsea: Giroud, Ziyech e Bakayoko. Nel frattempo però i rossoneri stanno parlando anche con il Real Madrid. Brahim Diaz è sempre più vicino, poi si parla anche di Odriozola che è il piano B sulla destra qualora non si trovasse un accordo con il Manchester United per Dalot. Nei discorsi con il Real Madrid, è entrato anche Jovic, che diventerebbe un nome buono se il Chelsea non liberasse Giroud. L’operazione Tonali a titolo definitivo al Milan è ormai cosa fatta, si aspettano solo le firme”.