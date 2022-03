Di Marzio: "Milan-Kessie trattativa interrotta, è affascinato dal Barcellona"

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul futuro di Kessie: "Né Romagnoli né Kessie hanno firmato con altri club. Una volta, quando c'era l'opportunità di firmare con altre squadre, subito ci si affrettava a siglare il contratto nuovo, ma ora altri giocatori firmano quasi a scadenza del contratto come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu. Per Kessie la trattativa è interrotta: non ci sono stati più passi avanti per il rinnovo. Per l'ivoriano l'opportunità di andare a giocare col Barcellona lo affascina, sia a livello economico che di scelta. Kessie indirizzato verso il Barcellona. Il Milan ha dimostrato di saper andare anche oltre i giocatori che non rinnovano, sostituendoli al meglio come fatto quest'anno".