Di Marzio: "Milan, problemi di tempo per Daka. I rossoneri ora spingono per Rafa Mir del Siviglia"

Sono ore caldissime in via Aldo Rossi per il nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli. Nonostante l'accordo per Daka con il Leicester, ci sono problemi di tempo per ottenere la documentazione e così il Milan avrebbe cambiato obiettivo: secondo Gianluca Di Marzio, infatti, ora i rossoneri starebbero spingendo per Rafa Mir, centravanti spagnolo classe 1997 del Siviglia.