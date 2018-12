Di Marzio - Muriel, è duello Milan-Fiorentina: presto incontro con l'agente

Manca sempre meno all'inizio ufficiale della sessione di calciomercato. Il campionato si prende un breve periodo di vacanza, mentre direttori sportivi e procuratori tornano al lavoro per concludere i primi affari. Un giocatore che potrebbe presto fare le valigie è Luis Muriel, attualmente al Siviglia. L'attaccante colombiano, dopo l'esperienza alla Sampdoria, potrebbe infatti tornare in Italia.

Su di lui è forte l'interesse di Fiorentina e Milan. Da una parte i viola sperano che il giocatore mantenga la parola data, dal momento che il classe 1991 aveva dato priorità al club gigliato. Decisivo potrebbe essere il rapporto che c'è fra lui e Pantaleo Corvino, suo direttore sportivo ai tempi di Lecce. Dall'altra parte, però, i rossoneri si sono mossi direttamente con il Siviglia, trovando l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che gli andalusi hanno messo sul piatto per tutti i corteggiatori.

Adesso la decisone finale spetterà, ovviamente, allo stesso Muriel. In giornata ci sarà un colloquio con il suo agente Lucci, così che nelle prossime ore sarà possibile capire quali siano le intenzioni del giocatore: se vorrà rispettare o meno l'impegno con la Fiorentina oppure lanciarsi nella sfida Milan, con Gattuso che potrebbe schierarlo come esterno offensivo.

Per il momento i numeri di Muriel non sono esaltanti. Solo 800 i minuti giocati sommando tutte le competizioni, anche se il bottino personale dice quattro gol e altrettanti assist. Insomma, il fiuto vincente non è certo andato via. Chissà che presto non possa tornare a colpire nel campionato italiano.