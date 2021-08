Di Marzio: "Non credo che ci sarà tempo per l'uscita di Castillejo"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione di Samu Castillejo e della sua difficile cessione in queste ultime ore di mercato: "Non credo che ci sarà tempo per l’uscita di Castillejo. C’erano dei contatti in corso con la Sampdoria e con la Real Sociedad, al momento non abbiamo segnali di chiusura per Castillejo”.