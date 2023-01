MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Andreas Jungdal, giovane portiere rossonero, si trova in Austria e nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche con l'Altach di Klose. Il danese si trasferirà in prestito per sei mesi con diritto di riscatto e controriscatto.