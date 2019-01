Di Marzio: "Piatek non ancora a Milano, vanno definite le contropartite"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato così di Piatek: "Non è ancora arrivato a Milano, aspetta il via libera delle società perché vanno definite cifra finale e contropartite. Bertolacci ha deciso di non accettare, Halilovic non lo vuole il Genoa, Mauri non convince. È ancora da definire l’incastro totale e credo che le visite saranno mercoledì. Lui stesso sa di essere rossonero"