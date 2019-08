Di Marzio: "Primo obiettivo far uscire giocatori. Correa aspetta il Milan"

Gianluca di Marzio, durante “Calciomercato – L’originale” ha parlato così del mercato rossonero: “Far uscire alcuni giocatori non considerati dal club e allenatore funzionali è l’obiettivo. Il mercato in uscita il Milan prova a farlo decollare per giocatori presi dalle precedenti gestioni e non considerati da Milan. Il nome in entrata resta Correa. Prima il Milan aveva offerto di più all’Atletico contando sulla cessione di Silva, ora il Milan ha abbassato l’offerta. Correa aspetta il Milan, ha detto di no alle altre squadre. Non mancheranno le alternative ma lui è l’obiettivo principale che i dirigenti del Milan vorrebbero portare in rossonero”