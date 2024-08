Di Marzio: "Sfida Milan-Roma per Kone. Bennacer, continuano i contatti con l'Arabia"

Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale, parla di una possibile sfida Roma-Milan per Manu Kone. Queste le sue dichiarazioni: "La Roma vuole Kone a centrocampo, centrocampista del Borussia Monchengladbach. Ma attenzione su Kone, perché può tornare forte il Milan. Se Bennacer anche lui dovesse andare in Arabia, e i contatti continuano, Kone è il prescelto anche del Milan. Sfida Roma-Milan per Kone".