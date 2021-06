Di Marzio su Calhanoglu: "Non è scontato che vada via, potrebbe rivalutare l'offerta del Milan"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato di Hakan Calhanoglu e del rinnovo di contratto con il Milan. Di Marzio ha detto: “Calhanoglu non ha ancora deciso il suo futuro, sta rivalutando l’offerta del Milan. Prima sembrava scontato un suo addio, ora non è detto che vada via perché sta piano piano rivalutando la proposta rossonera. Non è detto comunque che rinnovi, ma nemmeno che vada via”.