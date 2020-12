Di Marzio su Musacchio: "Potrebbe lasciare Milanello con sei mesi d’anticipo"

C’è chi è ormai finito ai margini dei rispettivi club e non vede l’ora di cambiare aria per ritrovare campo e serenità, chi invece fa gola a diverse società italiane ed estere anche per via di una situazione contrattuale che lo spinge verso una cessione a prezzi di saldo, altri ancora sono degli investimenti – per il presente ma soprattutto per il futuro – da non lasciarsi sfuggire. Il prossimo 4 gennaio inizia ufficialmente il calciomercato invernale e, tra gli altri, ci sono 10 calciatori che giocano nella nostra Serie A che infiammeranno le prossime settimane di trattative.



Mateo Musacchio (Milan)

"L’ultima sua presenza ufficiale risale a 10 mesi fa: 22 febbraio 2020, sfida di campionato contro la Fiorentina. Poi l’infortunio alla caviglia, l’operazione e un recupero più faticoso del previsto. Il difensore argentino, in scadenza di contratto a giugno 2021, sembra ormai ai margini del progetto rossonero: con la crescita di Gabbia e il possibile arrivo di un nuovo difensore a gennaio, potrebbe lasciare Milanello con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto", scrive Gianluca Di Marzio.