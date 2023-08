Di Marzio su Taremi: "Da quando sono subentrati nuovi agenti le richieste per ingaggio e commissioni sono raddoppiate se non triplicate"

Arrivano conferme importanti sulla nostra ricostruzione (clicca qui) per quanto riguarda quello che ha fatto saltare l'affare Taremi col Porto.

Da quando nella serata di ieri sono subentrati nuovi agenti, riporta Gianluca Di Marzio durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, sono aumentate le richieste sia per l'ingaggio del giocatore che le commissioni. Per il giornalista di Sky queste richieste, rispetto all'accordo iniziale che sembrava essere stato raggiunto ieri, sono raddoppiate se non triplicate.