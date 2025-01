Di Marzio su Tomori: "La Juve tratta con Araujo, ma se non dovesse concretizzarsi tornerebbe sul difensore milanista"

In merito alle prossime mosse di mercato da parte della dirigenza rossonera, sia in entrata che in uscita è intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Questo l'aggiornamento sulla situazione di Fikayo Tomori a Sky Calciomercato - L'Originale:

"La Juventus segue sempre con interesse il difensore del Milan, però negli ultimi giorni il primo nome per la difesa è Ronald Araújo del Barcellona. Se la trattativa col club catalano non dovesse decollare, allora la Juve potrebbe tornare su Tomori, che però con Conceicao ha iniziato a giocare e non poco nelle ultime partite".