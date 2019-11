Di Stefano: "Ibrahimovic-Milan, nessun contatto tra le parti ad oggi"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato del presunto interesse del Milan nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: "Non trova alcun tipo di conferma, nè ai piani alti nè nella parte 'meno istituzionale' della società. Magari Ibrahimovic tra due mesi vestirà la maglia del Milan, ma ad oggi non c'è stato alcun contatto con il gruppo Raiola. Ibrahimovic ha 38 anni e Gazidis ha ribadito proprio ieri la linea societaria: prendere un 30-32enne forte e che gioca in grandi squadre, che magari sta giocando meno, ha un senso. Prendere Ibrahimovic, che non è più lo stesso Ibra di 7-8 anni fa, probabilmente sarebbe un piccolo grande passo indietro".