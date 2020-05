Di Stefano: "Improbabile vedere Ibra con la maglia del Milan anche nella prossima stagione"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e del suo futuro: "Non cambiamo linea, da tempo raccontiamo che la permanenza di Ibra al Milan è improbabile, il suo futuro è virtualmente già scritto. Lo svedese continuerà a lavorare come un vero professionista e resterà in rossonero fino alla fine di questa stagione, ma credo che per il futuro il club voglia andare su giocatori più giovani. Ci sono diversi segnali che portano a pensare che Ibra non rinnoverà: Boban e Maldini lo hanno riportato al Milan, ma il primo è già andato via e anche il secondo è destinato a dire addio ai rossoneri a fine stagione. Con Pioli si era creato un bel rapporto, ma difficilmente sarà lui l'allenatore del Milan del prossimo anno. Insomma non ci sono dirigenti in cui lui si riconosce, quindi credo che sia improbabile vedere Ibra con la maglia rossonera nella stagione 2020-2021".