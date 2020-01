Di Stefano: "L'uscita di Paquetà darebbe al Milan i milioni per attaccare giocatori come Olmo"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'incontro odierno tra il Milan e l'agente di Paquetà in sede: "Si è parlato di quella che per il Milan è un'inevitabile uscita, è un giocatore che non ha trovato posto con Giampaolo e Pioli. Il problema è l'altissima valutazione, il Milan l'anno scorso lo ha strapagato, trentacinque milioni di euro, oggi trentacinque milioni di euro, neanche trenta, non li offre nessuno. Le parti stanno provando a trovare una soluzione per dare al ragazzo la possibilità di giocare e dare al Milan quei milioni di euro che servirebbero per attaccare dei giocatori, uno di questi è Dani Olmo, che il Milan continua a seguire e monitorare per questa sessione ma magari anche per la prossima. Oggi il nome da quello che sappiamo non è caldissimo ma è una situazione work in progress, si cede per comprare. L'equazione al Milan è questa".