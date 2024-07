Di Stefano: "La richiesta del Monaco per Fofana non è banale: 35 milioni di euro. Affare non in discesa come si aspetteva il Milan"

vedi letture

Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, parla della situazione tra Milan e Monaco per quanto riguarda la trattativa Fofana: "Al momento dal Monaco arriva questa richiesta, e non è una cifra banale: si avvicina ai 35 milioni di euro. Credo che non sia una cifra che il Milan abbia messo a budget per Fofana ma è comunque un nome quantomai vivo all’interno del mercato rossonero. Vedremo se il Milan sarà disposto a trattare, a cercare di fare controfferte. Credo che il Milan avesse idee diverse sulla cifra, tra i 20 e i 22 milioni di euro, non 35.

La forbice è grande ma non immensa: si può trattare, si può trovare una formula tra parte fissa e bonus, ma al momento non è così in discesa come si aspettava il Milan. Idem per Pavlovic, Samardzic e gli altri giocatori. Il Milan deve trovare l’equilibrio giusto tra l’accordo col giocatore e l’accordo col club".