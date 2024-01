Di Stefano: "Popovic dovrebbe firmare col Milan anche se la quadra non è stata ancora trovata"

Intervenuto in diretta a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano fa il punto su Matija Popovic, serbo classe 2006 che il Milan sta provando a firmare a parametro zero: “Moncada e D’Ottavio non erano in aeroporto a prendere il giovanissimo Popovic, un ragazzino di appena 18 anni che arriva dal Partizan Belgrado che dovrebbe firmare col Milan. Anche se da quello che ci risulta una quadra non è stata ancora trovata. È un ragazzo che può fare il trequarti, che può fare l’attaccante, di bellissime speranze, grande fisico ma ripeto, l’organizzazione del viaggio è stata quasi autonoma insieme ai suoi procuratori per provare a definire nel più breve tempo possibile una trattativa che è già ben avviata".

Conclude l'inviato di Sky: "Trattativa ben avviata tra Milan e questo giocatore che arriverebbe a zero dal Partizan Belgrado, giocatore serbo di 18 anni che ballerebbe quindi tra Primavera e Prima Squadra. Ma ribadisco che la quadra assoluta non è stata ancora trovata. Magari bastano dei dettagli, magari nel corso della serata arriverà la famosa fumata bianca”.