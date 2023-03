Di Stefano: "Rinnovo Leao? La trattativa va avanti, la strada sembra meno in salita rispetto a qualche mese fa"

MilanNews.it

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky nel pre-partita di Milan-Salernitana, ha parlato così del rinnovo di Rafael Leao: "Il Milan non vuole arrivare alla prossima stagione con Leao in scadenza. L'intenzione di tutti è di andare avanti insieme, ma va trovata la quadra finanziaria. Il Milan ha offerto il massimo, ora tocca al giocatore decidere se accettere o meno la proposta rossonera. La sensazione è che la strada non sia più in salita come mesi fa. La trattativa va avanti, le sensazioni sembrano buone".