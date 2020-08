Di Stefano: "Se il Milan mette 10 mln di prestito per Tonali è come se stesse anticipando una rata del pagamento"

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24 da Milanello, ha parlato così della trattativa per Sandro Tonali: "Il Milan ci sta provando per davvero per Tonali. Per i rossoneri sarebbe un grande colpo. Il Milan potrebbe chiudere questa operazione ad una condizione economica vantaggiosa. Quando prendi un giocatore in prestito oneroso per 10 milioni di euro, poi il diritto o obbligo sono in pratica la stessa cosa perchè di fatto è come se stessi anticipando una rata del pagamento. Sarrebbe una condizione molto vantaggiosa per i rossoneri. Tonali rappresenterebbe il presente e il futuro del Milan. I rossoneri sono in forte pressing, l'Inter si è fermata, ma non è fuori dalla corsa. Il club milanista sta facendo dei passi avanti concreti, anche Elliott è convinto di questo possibile investimento e potrebbe aver dato il via libera alla dirigenza".