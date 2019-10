Peppe Di Stefano è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare le ultime novità a riguardo di quello che sarà il successore di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. In pole al momento ci sarebbero Spalletti e Pioli, mentre subito dietro ci sarebbero Rudi Garcia e Claudio Ranieri. Sullo sfondo rimane sempre Gennaro Gattuso, ma al momento non ci sarebbero stati contatti.