Di Stefano su Demiral: "Il Milan ha bisogno di un difensore pronto alla Serie A ma non vuole prendere in prestito giocatori dalla Juve"

Peppe Di Stefano, a Sky Sport “Calciomercato – L’originale”, si è soffermato sull’interesse del Milan per Demiral: “Il Milan ha bisogno di un difensore pronto alla Serie A. Per i buoni rapporto tra Giampaolo e Sarri, continua a essere Demiral il giocatore scelto. Il Milan ha dei seri problemi numerici in difesa, serve un giocatore velocemente e pronto. Serve trovare una quadra, la Juve non vuole privarsene e il Milan non vuole prendere giocatori dalla Juve in prestito”.