Diallo non verrà svenduto dal Psg, il Milan temporeggia. Può agire anche da terzino sinistro

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, tra i nomi che vengono accostati al Milan per la difesa in questa sessione di mercato, il più forte è quello di Abdou Diallo, centrale senegalese in forza al Psg, che è considerato un esubero dal club parigino. Dopo aver rinunciato a Botman per investire la maggior parte delle risorse su un rinforzo in attacco, il Milan cerca un profilo low-cost per la difesa. Il Paris però chiede 20 milioni per Diallo e non vuole svenderlo. Per questo il motivo il Milan temporeggia e spera che con il passare delle settimane i Campioni di Francia abbassino le pretese pur di riuscire a cederlo. Il calciatore può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro e, dopo la stagione poco esaltante, avere un vice-Theo può essere una buona idea.