Diario Sport: Milan, Espanyol in cerca di Samu Castillejo

Diario Sport, giornale vicino alle squadre di Barcellona, riporta sul proprio sito che l'Espanyol è alla ricerca di Samu Castillejo. Gli spagnoli stanno lavorando con il Milan per assicurarsi le prestazioni del numero 7 rossonero in prestito fino alla fine della stagione, senza però includere nell'operazione nessuna clausola per il riscatto. Per l'esterno ex Villareal si registra anche l'interesse dell'Atletico Madrid.