Diogo Leite per la difesa: ma senza un'uscita è difficile un nuovo innesto

Come ha ribadito più volte la dirigenza, prima con Giorgio Furlani al termine della passata stagione e poi con Zlatan Ibrahimovic all'inizio di questa, il mercato rossonero sarà incentrato soprattutto su portare a compimento degli acquisti mirati che possano migliorare la qualità, più o meno, di ogni reparto del campo. Tra questi sono previsti anche dei colpi in difesa. Già è noto che il Diavolo stia spingendo per Emerson Royal sulla fascia destra ma è possibile che ci si concentri anche per un centrale.

Al momento non è la priorità assoluta quella di un nuovo difensore, però è chiaro che i rossoneri si tengono tutte le piste aperte. Uno dei nomi segnati in rosso dalla dirigenza di via Aldo Rossi è quello del portoghese Diogo Leite, centrale che milita in Germania nell'Union Berlino da un paio di stagioni. Al momento si tratta solo di un interessamento e non c'è nessuna trattativa. Questa potrebbe attivarsi nel momento in cui il reparto difensivo rossonero dovesse perdere qualche pezzo in uscita. Lo scrive oggi Tuttosport.