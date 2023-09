ufficiale Divock Origi al Nottingham Forest, il comunicato degli inglesi

vedi letture

Il Nottingham Forest è lieto di annunciare l'acquisto del calciatore belga Divock Origi, che si unisce al club con un contratto di prestito stagionale dalla squadra italiana AC Milan.

Origi, 28 anni, porta con sé un'ampia esperienza in Premier League, avendo disputato 175 partite durante l'ottennale permanenza al Liverpool.

Arrivato al club di Merseyside nel 2014, Origi ha contribuito a vincere una FA Cup, una League Cup e un titolo di Premier League con la squadra allenata da Jürgen Klopp, segnando in modo famoso nelle semifinali e nella finale della UEFA Champions League vinta dal Liverpool nella stagione 2018/19.

Durante il suo periodo all'Anfield, Origi è stato ceduto in prestito a Lille e al VfL Wolfsburg. Si è trasferito al Milan l'estate scorsa, giocando 36 partite in tutte le competizioni, comprese otto presenze nella Champions League della scorsa stagione.

Con 32 presenze in nazionale belga, Origi ha debuttato in Nazionale nel maggio 2014, segnando ai Mondiali FIFA contro la Russia in Brasile.

Il Chief Football Officer del Nottingham Forest, Ross Wilson, ha dichiarato: "Divock torna in Premier League per rinforzare ulteriormente la nostra squadra. Volevamo potenziare le nostre opzioni offensive e Divock ci aiuta senz'altro a farlo. Non vediamo l'ora di darlo il benvenuto nella nostra casa a Trentside."