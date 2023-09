Divock Origi verso l'Inghilterra: il belga è vicino al Nottingham Forest

Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com Divock Origi, dopo l'arrivo solo da ufficializzare di Luka Jovic al Milan, sarebbe vicino al ritorno in Inghilterra, in Premier League, dopo appena un anno di Italia. Sul belga ci sarebbe forte il Nottingham Forest che potrebbe chiudere per il 27 rossonero sul gong del calciomercato. L'operazione sarebbe in prestito.