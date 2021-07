Donnarumma a Sky: "Da domani parlerò. Ho messo tutto da parte per stare concentrato sull'europeo"

Intervistato da Sky Sport, Gigio Donnarumma ha parlato degli ultimi 50 giorni che lo hanno visto prendere la decisione di lasciare il Milan per passare al Psg a parametro zero: “Ero tranquillissimo, ho messo tutto da parte e ho pensato solo all’Europeo. Ho qualche anno in più rispetto al 2017, l’esperienza conta. Da domani parlerò”