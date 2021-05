Donnarumma, torna calda la pista che lo vorrebbe alla Juventus

Dopo che negli ultimi giorni si erano riaccese le piste che volessero Gianluigi Donnarumma al PSG o al Barcellona, ora, è tornata di moda quella che lo porterebbe a Torino, sponda Juventus. È ormai certo l’addio di Donnarumma al Milan dato che la società ha accelerato i tempi per Mike Maignan dopo la decisione del giocatore e del suo entourage di non rinnovare il contratto con il club di via Aldo Rossi. Donnarumma adesso è libero di accordarsi con chi vuole, e fra le papabili opzioni, quella della Juventus pare sia tornata la più in voga. Sarebbe un duro colpo per i tifosi del Milan che, sicuramente, faticherebbero ad accettare il passaggio in bianconero di quello che poteva essere una bandiera del Diavolo.