Dopo l'affare Diaz, il Milan studia un nuovo colpo dal Real

Dopo aver definito l’accordo per Brahim Diaz (prestito con diritto di riscatto a 22 milioni e contro-riscatto a 27), il Milan, come riporta il Corriere dello Sport, sta studiando con il Real Madrid una formula per prelevare Dani Ceballos, giocatore che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo era stato già ceduto in prestito all’Arsenal nei mesi scorsi senza lasciare il segno: la sua prossima destinazione potrebbe essere l'Italia.