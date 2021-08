Dt Venezia: "Caldara e Niang interessano, ma non sono trattative chiuse"

Il direttore tecnico del Venezia, Paolo Poggi, intervistato da La Nuova Venezia, ha fatto il punto su due temi caldi di mercato del club veneto: "Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato. Niang e Caldara interessano, ma non sono trattative chiuse".