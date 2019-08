El Chiringuito, Alex Silvestre: “Attualmente il Milan non soddisfa le richieste dell’Atletico Madrid per Correa”

Alex Silvestre, giornalista spagnolo di ‘El Chiringuito’, è intervenuto su Twitter con alcuni aggiornanti sulla trattativa tra Milan ed Atletico Madrid per Correa: “La situazione attuale è che il Milan non dispone dei soldi che l’Atletico Madrid chiede per Correa, pertanto l’Atleti non può procedere alla chiusura della trattativa di Rodrigo del Valencia. Fino a quando l’Atletico Madrid non abbasserà le pretese per Correa la trattativa per Rodrigo non ripartirà”.